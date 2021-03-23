В городе Ош машина упала с обрыва. Скончался ребенок

В Оше автомашина упала с обрыва. На месте погиб полуторамесячный ребенок. Об этом 24.kg сообщили в УВД города.

По его данным, 21 марта в селе Тюльпан легковая машина Daewoo Tico упала со 150-метрового обрыва в реку.

«Водителя за рулем не было. Когда машина двинулась с места, он не успел остановить ее», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в салоне авто находились шесть человек. Пятеро из них доставлены в Ошскую объединенную больницу, младенец погиб на месте.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Ведется досудебное производство.