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Происшествия

В городе Ош машина упала с обрыва. Скончался ребенок

В Оше автомашина упала с обрыва. На месте погиб полуторамесячный ребенок. Об этом 24.kg сообщили в УВД города.

По его данным, 21 марта в селе Тюльпан легковая машина Daewoo Tico упала со 150-метрового обрыва в реку.

«Водителя за рулем не было. Когда машина двинулась с места, он не успел остановить ее», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в салоне авто находились шесть человек. Пятеро из них доставлены в Ошскую объединенную больницу, младенец погиб на месте.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Ведется досудебное производство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187265/
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