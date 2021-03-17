Больше тонны фиников пытались незаконно ввезти в Кыргызстан

В Баткенской области пресекли незаконный провоз сухофруктов в Кыргызстан. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

Фото ПС ГКНБ. В Баткенской области пресекли незаконный провоз сухофруктов в Кыргызстан

По ее данным, около села Борбордук Лейлекского района пограничный наряд обнаружил и задержал автомашину Hyundai Porter под управлением гражданина Таджикистана, который незаконно, вне пункта пропуска пытался провезти сухофрукты — 1 тонну 475 килограммов фиников.

По предварительным сведениям, стоимость задержанного груза составила более 265 тысяч сомов.

После оформления соответствующих документов задержанного и груз передали сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.