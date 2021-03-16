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Сюжет: COVID-19

В Таласе подделывали справки об отрицательных ПЦР-анализах

В Таласской области задержали подозреваемых в подделке документов. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

Ранее в УВД поступила информация, что на протяжении нескольких месяцев неизвестные подделывают документы и справки, необходимые в условиях пандемии коронавируса. В основном такими справками пользовались водители, пересекающие границу.

«В результате следственно-оперативных мероприятий задержали уроженку Таласа. Задержание провели в момент выдачи справки о ПЦР-анализах. Милиционеры вышли и на второго подозреваемого — жителя Таласского района. Он подделывал справки о сдаче анализов. По предварительным данным, один подделывал документы, а вторая находила клиентов, выручку делили пополам. Факт зарегистрировали в ЕРПП», — рассказали в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186690/
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