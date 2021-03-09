В Ала-Букинском районе вынесли приговор женщине, задушившей сына ручкой от сумки

В Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области пожилая женщина задушила сына ручкой от дамской сумки. Ее приговорили к двум годам пробации. Об этом говорится в постановлении суда.

По его данным, в селе Ала-Бука 12 августа 2020 года 65-летняя пенсионерка Р.М. задушила 45-летнего сына Р.Р. в подвале своего дома.

Сообщается, что Р.Р. ранее был судим за изнасилование несовершеннолетнего и приговорен к 20 годам тюрьмы. В апреле прошлого года он вышел на свободу и вернулся домой.

«По словам матери, тюремное заключение не исправило сына, а испортило. Р.Р. часто напивался на пенсионные деньги матери, скандалил, распускал руки и угрожал: «Мне без разницы, старший или младший, я изнасилую всех: твоих внуков, сноху, тебя. Ничего вы мне не сможете сделать. Если меня арестуют, я все равно потом выйду и всех вас убью».

В день трагедии Р.Р. пришел домой пьяный и начал ругаться с матерью. Потом он захотел поесть соленых огурцов, отправился за ними в подвал и там уснул. Увидев спящего сына, Р.М., жившая в состоянии стресса и тревоги из-за беспокойства за безопасность внуков и снохи, начала связывать руки и ноги Р.Р. Тот пытался освободиться, угрожая изнасилованием и убийством.

У женщины, по ее словам, от страха помутился рассудок. Когда она пришла в себя, поняла, что придушила сына кожаной ручкой от своей сумки.

В суде женщина рассказала, что не хотела убивать сына. Объяснила свои действия тем, что Р.Р. довел ее до такого состояния. Поэтому попросила судью назначить наказание, не связанное с заключением под стражу.

В итоге суд признал 65-летнюю Р.М. виновной по статье 131 «Убийство в состоянии аффекта» и назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

Однако учитывая обстоятельства уголовного дела, суд приговорил обвиняемую к двум годам пробационного надзора согласно статье 83 «Освобождение от наказания с применением пробационного надзора».