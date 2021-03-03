На «Кара-Кече» с водителей вымогали деньги за погрузку. Подозреваемых задержали

Задержаны два работника филиала «Кара-Кече» госпредприятия «Кыргызкомур». Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что ранее АКС возбудила уголовное дело по статье «Коррупция» УК КР. В рамках дела также задержаны два инспектора пункта весогабаритного контроля «Турускул» при Министерстве транспорта и дорог.

«Работники филиала «Кара-Кече» ГП «Кыргызкомур» за беспрепятственную погрузку машины получали по 1 тысяче сомов с каждого водителя. По статистике, за 2019-2020 отопительный период с учетом отправки угля на ТЭЦ Бишкека было погружено 15 тысяч 376 грузовых автомашин. За 2020-2021 отопительный период количество отпускных грузовых автомашин составило 22 тысячи 199, в результате сумма необоснованно полученных работниками «Кыргызкомура» денег за два отопительных периода превышает 37 миллионов сомов. Аналогичная схема получения денег была также организована инспекторами весогабаритного контроля «Турускул», где за сокрытие превышения допустимой массы перевозимого угля с каждого водителя взималось по 500 сомов», — сообщили в ГКНБ.