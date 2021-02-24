Внимание, розыск! В селе Кок-Жар пропал 59-летний Талант Мырзаев

В селе Кок-Жар пропал 59-летний Талант Мырзаев. Об этом сообщили в Совете общественной безопасности.

Фото Совета общественной безопасности. В селе Кок-Жар пропал 59-летний Талант Мырзаев

По его данным, 21 февраля он вышел из дома и до сих пор не вернулся. Был одет в черные спортивные штаны, кожаные носки (маасы), кепку черного цвета.

Приметы без вести пропавшего: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, короткие седые волосы, карие глаза. Страдает потерей памяти.

Тех, кто владеет информацией о местонахождении Таланта Мырзаева, просят сообщить по телефонам: 0755074720, 0555230490.