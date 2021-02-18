Ущерб в 3,5 миллиона сомов при строительстве водозабора выявлен в Караколе

АКС ГКНБ по факту злоупотребления должностным положением задержан бывший специалист по государственным закупкам проекта «Устойчивое развитие Иссык-Куля» при Минфине М.Дж. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что ранее был установлен факт нецелевого использования финансовых средств и завышения физических объемов строительных работ при реабилитации и строительстве водозабора в Караколе сотрудниками мэрии, городского предприятия «Водоканал» и Министерства финансов.

«Бывший специалист по госзакупкам проекта «Устойчивое развитие Иссык-Куля» при Минфине КР с 2014 по 2017 год систематически получал денежные вознаграждения от подрядных организаций за положительное решение вопроса приема акта выполненных работ. Общая сумма составила более 3 миллионов 500 тысяч сомов. Задержанный водворен в ИВС. Он полностью признал свою вину и возместил часть ущерба в размере 2 миллионов сомов», — сообщили в ГКНБ.