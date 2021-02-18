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Происшествия

Задержан боевик, планировавший совершить теракты в Бишкеке и Канте

Сотрудники ГКНБ задержали боевика, который летом 2015 года в составе бандформирования планировал совершить теракт в Бишкеке и на российской авиабазе «Кант». Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ГКНБ. Он шесть лет скрывался от спецслужб.

«Установлено, что задержанный является членом международной террористической организации и разыскивался за совершение особо тяжких преступлений террористической направленности в составе подпольной ячейки, нейтрализованной в ходе спецоперации летом 2015 года в Бишкеке. В рамках расследуемого уголовного дела задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ», — сообщили в госкомитете.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Задержанный боевик

Напомним, в июле 2015 года в Бишкеке бойцы спецназа «Альфа» в ходе спецоперации ликвидировали четверых боевиков и задержали 11 их подельников. Четверо военнослужащих получили ранения.

Позже выяснилось, что террористическую ячейку возглавлял гражданин Казахстана Жанболот Амиров. Они планировали 17 июля совершить теракт на площади Ала-Тоо во время скопления людей, взорвав машину, начиненную боеприпасами. Кроме того, ими планировался теракт на авиабазе в Канте. Они намеревались взорвать дом, где живут военнослужащие, захватить оружие и технику.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183886/
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