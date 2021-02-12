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В Бишкеке задержан второй подозреваемый, стрелявший в брата депутата горкенеша

Милиция задержала соучастника нападения, которое произошло в мае 2020 года в Джалал-Абаде. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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По информации ведомства, 26 мая неизвестные примерно в 22.00 выстрелили в жителя Джалал-Абада возле его дома из травматического пистолета. С огнестрельными ранениями он был доставлен в больницу.

Отметим, 26 мая в Джалал-Абаде на проспекте Манаса совершено нападение на брата депутата Джалал-Абадского городского кенеша Нурбека Аканова — Сапарали Аканова. По факту возбуждено уголовное доле по статье «Хулиганство» УК КР.

В конце мая сотрудники органов внутренних дел задержали одного из подозреваемых на территории Базар-Коргонского района. Им оказался 25-летний житель Кара-Суйского района Ошской области.

Мероприятия по задержанию второго соучастника преступления продолжались.

«12 февраля сотрудники милиции совместно с ГКНБ задержали в Бишкеке соучастника нападения — 33-летнего уроженца Джалал-Абадской области», — говорится в сообщении МВД.

пресс-службы МВД КР
Фото пресс-службы МВД КР

Задержанный также подозревается в мошенничестве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183334/
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