Взрыв газа в доме в поселке ГЭС-2. Стали известны подробности

В результате взрыва газа в частном доме в поселке ГЭС-2 пострадали трое, из них двое госпитализированы, у одного пострадавшего констатирована биологическая смерть. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

«79-летняя пострадавшая П.Г. доставлена по линии скорой помощи в Бишкекский центр травматологии и ортопедии. В настоящее время проходит предварительное обследование. Шестнадцатилетний пострадавший Ш.Х. с предварительным диагнозом «осколочные раны левой кисти, верхней трети левого бедра и средней трети правой голени» госпитализирован в Городскую детскую больницу скорой медицинской помощи», — заявили в министерстве.

Сегодня около 15.00 в доме в поселке ГЭС-2 прогремел взрыв. Видео последствий происшествия появилось в Сети. В МЧС редакции сообщили о погибшем 13-летнем подростке и как минимум одном пострадавшем взрослом мужчине. На месте работают спасатели и сотрудники милиции.