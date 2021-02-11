В городе Ош от лейкоза скончался солдат Погранслужбы

В ночь с 8 на 9 февраля скоропостижно скончался военнослужащий срочной службы Погранслужбы ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что солдат призвался в армию весной 2020 года. Причиной смерти стали осложнения болезни внутренних органов, вызванные острым течением миеловидного лейкоза.

«Рядовой Ч.С. находился под постоянным контролем в медицинском учреждении, где проходил лечение.

Несмотря на все принятые меры и оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось.

Руководство и личный состав ПС ГКНБ выражают глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего», — сказали в ведомстве.