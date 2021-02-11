Сотрудники управления Патрульной службы в Бишкеке нашли потерявшихся детей

Сотрудники управления Патрульной службы милиции в Бишкеке нашли потерявшихся детей. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

«Происшествие случилось накануне, 10 февраля. В 16.00 на линию 102 поступило сообщение о том, что в жилмассиве «Арча-Бешик» потерялись маленькие девочки. Инспекторы патрульной милиции, прибыв по указанному адресу, уточнили, что пропали дети 10 и 11 лет. Обозначив район поисков, сержант милиции Мукашев и младший сержант милиции Ботобек уулу начали розыск и в 20.00 нашли потерявшихся девочек», — сообщили в ведомстве.

Фото пресс-службы патрульной милиции Бишкека

Детей передали родителям, которые в свою очередь поблагодарили милицию.