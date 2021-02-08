Ближайшие два месяца криминальный авторитет по прозвищу Точка проведет в СИЗО

Токмакский районный суд взял под стражу сроком на два месяца 45-летнего криминального авторитета по прозвищу Точка. Он будет содержаться под арестом в Бишкекском СИЗО-1.

«Ранее судимый за грабеж, кражу, незаконное хранение наркотических средств, преступное сообщество и вымогательство 45-летний А.Б. был задержан в Токмаке 4 февраля при содействии СОБРа. У подозреваемого обнаружены и изъяты пистолет Макарова со стертыми номерами, пять боевых патронов и нож кустарного производства», — сообщили в милиции.

Точка обвиняется в незаконном хранении оружия. Отметим также, что задержанный состоит на оперативном учете МВД. В криминальном мире он имеет статусы «смотрящего» и «положенца» в исправительных колониях Кыргызстана.