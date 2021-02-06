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Происшествия

Кражи в общественном транспорте Оша. Милиция обратилась к водителям маршруток

В Оше в январе этого года зарегистрировали 32 факта краж в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе УВД южной столицы.

По ее данным, сотрудники милиции встретились с водителями маршруток и обсудили вопросы предотвращения карманных краж в общественном транспорте.

«Деньги пассажиров воруют безжалостные карманники. Потерпевшие — наши соотечественники. Мы призываем вас помочь нам и способствовать выявлению таких людей», — обратились правоохранители.

Водителей попросили предупреждать пассажиров о возможных кражах, разместить в салонах соответствующие объявления.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182575/
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