Контрабанда скота. Пограничники пресекли перегон животных в Узбекистан

На госгранице с Узбекистаном вчера пресекли незаконный перегон крупного рогатого скота. Об этом сообщили в Пограничной службе.

По ее данным, пограничники задержали 50-летнего гражданина Кыргызстана. Общая стоимость перегоняемого скота — КРС и лошади — составила более 570 тысяч сомов.

В этот же день пограничный наряд задержал другого, 52-летнего, кыргызстанца. Он пытался перегнать лошадь в Узбекистан. После оформления документов скот и подозреваемых передали правоохранительным органам.

Отметим, что с 1 января по 31 декабря 2020 года пограничники пресекли 11 фактов незаконного перегона скота через госграницу.