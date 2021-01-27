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Происшествия

В Бишкеке выявили 359 водителей с транзитными номерами, нарушающих ПДД

В Бишкеке за неделю зафиксировали 359 нарушений ПДД со стороны водителей с транзитными номерами. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, из них 55 авто с российскими номерными знаками, пять — армянскими, шесть — азербайджанскими. За неуплату штрафов, просрочку и несвоевременную регистрацию на штрафстоянку поставили девять автомобилей.

«УПСМ продолжит проверку и будет принимать меры в отношении водителей, нарушающих правила дорожного движения, а также транспортных средств с иностранными номерными знаками, скрывающихся от камер видеонаблюдения «Безопасного города», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181350/
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