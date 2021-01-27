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Кыргызстанец в Екатеринбурге ограбил сожительницу почти на полмиллиона рублей

Гражданин Кыргызстана в Екатеринбурге ограбил сожительницу почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщают российские СМИ.

Сотрудники екатеринбургской полиции продолжают разбираться в криминальной истории, которая произошла на прошлой неделе. Пьяный кыргызстанец 21 января напал на свою сожительницу, похитив у нее золотые изделия на сумму более 400 тысяч рублей.

Спустя сутки женщина обратилась в правоохранительные органы. Сейчас в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 «Грабеж» УК РФ .
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181282/
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