Кыргызстанец в Екатеринбурге ограбил сожительницу почти на полмиллиона рублей

Гражданин Кыргызстана в Екатеринбурге ограбил сожительницу почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщают российские СМИ.

Сотрудники екатеринбургской полиции продолжают разбираться в криминальной истории, которая произошла на прошлой неделе. Пьяный кыргызстанец 21 января напал на свою сожительницу, похитив у нее золотые изделия на сумму более 400 тысяч рублей.

Спустя сутки женщина обратилась в правоохранительные органы. Сейчас в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 «Грабеж» УК РФ .