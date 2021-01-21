Бывший начальник ИВС, обвиняемый в пытках, требует в суде оправдания

Начальник изолятора временного содержания, которого задержанный обвинял в применении пыток, требует от Верховного суда оправдания. Об этом сообщают юристы правозащитного движения «Справедливость».

Адвокаты отметили, что суд первой инстанции вынес оправдательный приговор. Джалал-Абадский областной суд, отменив его, признал Искендера Шералиева виновным по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и назначил ему наказание в виде двух лет в колонии-поселении и штрафа в размере 300 тысяч сомов.

Искендер Шералиев направил в суд заявление о пересмотре дела с целью полного оправдания.

Дело находится в производстве судебной коллегии по уголовным делам и административным правонарушениям Верховного суда. Рассмотрение должно было состояться накануне, но процесс перенесен на 2 февраля.

Напомним, инцидент произошел в 2016 году. Один из содержащихся в ИВС Джалал-Абадского городского отдела милиции Абдурахимов заявил, что его пытали и унижали сотрудники органов внутренних дел, в частности начальник ИВС Искендер Шералиев.

Потерпевший тогда утверждал, что милиционеры вымогали у него $100 тысяч, а также требовали, чтобы он признался в краже, которую не совершал.

«Несмотря на заявление о пытках, прокуратура Джалал-Абада возбудила уголовное дело в отношении начальника ИВС ОВД не по статье «Пытка», а по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», — подчеркнули адвокаты.

Юристы считают, что вынесение оправдательного приговора и прекращение уголовного дела в связи со сроком давности в отношении Искендера Шералиева не могут рассматриваться иначе как «нарушение конституционного права на свободу от пыток и подрывают авторитет и доверие к судебной системе, которые ставят под угрозу проводимую в стране судебную реформу». Они заметили, что рассмотрение уголовного дела в надзорном порядке судебной коллегией Верховного суда переносится уже в шестой раз.

Адвокаты просят оставить обвинительный приговор в силе.