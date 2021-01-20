При установке видеокамер в Балыкчи украли 3 миллиона сомов

Финансовой полицией по Иссык-Кульской области возбуждено уголовное дело по факту завышения стоимости объемов работ при реализации проекта «Установка видеонаблюдения для Балыкчи». Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

«Установлено, что между дирекцией по управлению Фондом развития Иссык-Кульской области и ОсОО «Н.С.» в 2018 году был заключен договор на реализацию упомянутого проекта на сумму около 10 миллионов сомов. Согласно представленным данным, стоимость аппаратно-программных комплексов по данному объекту приобретена на сумму около 7 миллионов, однако в акте выполненных работ указанные аппаратные комплексы списаны с завышенной разницей на 2 миллиона сомов», — сообщили в Финполе.

Следствием, кроме этого, выявлены и махинации с налогами.

«Общая стоимость в акте выполненных работ указана с учетом НДС, тогда как ОсОО «Н.С.» на момент сдачи работы не являлось плательщиком НДС и данный вид налога по проведенным работам не оплачивало», — отметили в ГСБЭП

Нанесенный бюджету государства ущерб оценивается на сумму в 3 миллиона сомов.