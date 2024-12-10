Борьба с коррупцией. В ветеринарной службе теперь будут работать с бодикамерами

В ветеринарной службе теперь будут работать с бодикамерами, сообщает Минсельхоз.

В ведомстве отмечают, что меры приняты в целях противодействия коррупции.

«На основе анализа и рекомендаций сектора по противодействию коррупции Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ведутся работы по установке бодикамер у соответствующих сотрудников ветеринарной службы и департамента химизации, защиты и карантина растений, а в управлении экспертизы сельскохозяйственных культур и садоводства устанавливаются камеры в служебных помещениях», — говорится в сообщении.

Минсельхоз также разработал регламент работы комиссии по этике сотрудников. В 2024 году рассмотрены письменные обращения в отношении более 60 чиновников ведомства, представления правоохранительных органов, проведены соответствующие служебные расследования и проверки.