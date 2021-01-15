6,6 миллиона сомов за год. Назван ущерб от кражи скота в Иссык-Кульской области

В Иссык-Кульской области за прошлый год зарегистрировали 120 фактов кражи скота, 76 дел раскрыли. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По ее данным, материальный ущерб составил 6 миллионов 610 тысяч сомов, из них возмещено 5 миллионов 221 тысяча.

«Проанализировав ранее совершенные кражи, можно сделать вывод, что основная причина — отсутствие контроля граждан над своими животными. Их отправляют пастись и надеются, что животные сами вернутся домой. Сотрудники милиции просят жителей усиленно контролировать сохранность своего скота», — проинформировали в ведомстве.