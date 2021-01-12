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Происшествия

За взятку сотрудникам ГКНБ задержан глава районного управления Соцфонда

За дачу взятки сотрудникам ГКНБ задержан начальник Таласского районного управления Социального фонда. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Установлено, что за прекращение досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП, по факту присвоения бюджетных средств, выделенных на командировочные расходы, работниками Таласского управления Соцфонда, начальник Ы.И.С. предлагал сотруднику ГКНБ денежные средства в размере 70 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

Подозреваемый пойман с поличным в момент передачи денег. Возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС УВД Таласской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/179678/
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