За взятку сотрудникам ГКНБ задержан глава районного управления Соцфонда

За дачу взятки сотрудникам ГКНБ задержан начальник Таласского районного управления Социального фонда. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Установлено, что за прекращение досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП, по факту присвоения бюджетных средств, выделенных на командировочные расходы, работниками Таласского управления Соцфонда, начальник Ы.И.С. предлагал сотруднику ГКНБ денежные средства в размере 70 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

Фото пресс-центра ГКНБ

Подозреваемый пойман с поличным в момент передачи денег. Возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС УВД Таласской области.