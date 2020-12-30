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Сюжет: Насилие над детьми

Избиение шестилетнего Рамазана. Дело передано в суд

Дело об избиении шестилетнего Рамазана в Сокулукском районе передано в суд. Об этом 24.kg сообщил адвокат мальчика Шердор Абдыкапаров.

По его словам, он идет на поправку, уже забывает о произошедшем.

«Мама мальчика родила, но не навещала пострадавшего сына. Ребенок проживает с бабушкой в Нарынской области. Дело в суд передано, но дата заседания пока не назначена», — сказал Шердор Абдыкапаров.

Напомним, что в ОВД Октябрьского района Бишкека с заявлением обратилась 25-летняя жительница Сокулукского района Чуйской области с просьбой принять меры в отношении 33-летнего супруга. По словам женщины, в ночь на 18 ноября он избил ее несовершеннолетнего сына. Расследование было поручено ОВД Сокулукского района. После этого мать ребенка заявила, что простила супруга и хочет забрать заявление и отказаться от претензий. Милиция задержала подозреваемого, но суд отпустил его под домашний арест. Генпрокуратура взяла дело под контроль.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178503/
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