По факту пожара в Иссык-Атинском районе возбуждено уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что дело зарегистрировано в ЕРПП по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Известно, что по подозрению в совершении этого преступления задержан 21-летний Т.А. Его водворили в ИВС. По предварительным данным, он пытался разжечь печь и хотел залить в нее бензин. Бутылка с горючим загорелась у него в руках, возник пожар. Дети, игравшие в соседней комнате, и женщина не смогли выбраться», — сказали редакции.

Напомним, что в Иссык-Атинском районе Чуйской области при пожаре погибли четыре человека. 13 декабря примерно в 14.30 в сарае в южной части села Новопокровка вспыхнул пожар. В результате происшествия скончались четыре человека: 25-летняя девушка, четырехлетняя девочка и двое мальчиков — шести и трех лет.