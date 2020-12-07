Употреблял наркотики в туалете «Космопарка». Мужчину задержали

В Бишкеке задержали мужчину, который употреблял наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, вчера в 20.30 в милицию поступило сообщение о том, что мужчина зашел в уборную торгового центра «Космопарк» со шприцем и неким веществом.

Прибывшие на место сотрудники УПСМ установили, что 31-летний мужчина действительно вколол в себя неизвестное вещество. У него изъяли таблетки и иглы для инъекций.

Гражданина задержали и доставили в УВД Октябрьского района. Факт зарегистрировали в ЕРПП.