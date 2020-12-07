Сгоревшая в «Джале» машина. В соцсетях появились фотографии последствий пожара

В Бишкеке в микрорайоне «Джал» почти полностью сгорел микроавтобус. Фотографии последствий пожара в соцсети выложил горожанин Марат Темирбек уулу.

В пресс-службе МЧС 24.kg подтвердили факт возгорания, уточнив, что пожар произошел накануне, 6 декабря.

«На пульт диспетчера в 03.44 поступил звонок о том, что в «Джале», на улице Тыналиева на обочине дороги горит автомашина марки Mersedes Benz. На место выехал один пожарный расчет. В 04.05 пожар был полностью потушен», — сообщили в МЧС.

Причины возгорания неизвестны. Назначены все необходимые экспертизы.

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