В Бишкеке задержан рецидивист, ограбивший жителей новостройки

В Бишкеке милиционеры задержали разбойника-рецидивиста, ограбившего дом в новостройке «Жер-Ынтымагы». Об этом сегодня сообщила пресс-служба УВД Ленинского района столицы.

«8 октября в УВД Аламединского района Чуйской области с заявлением обратилась женщина. По ее словам, примерно в 02.00 неизвестные проникли в ее дом в жилмассиве «Жер-Ынтымагы», избили и связали супруга, после похитили 150 тысяч сомов, $5,5 тысячи и золотые изделия на 60 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

По факту разбойного нападения возбудили уголовное дело. Один из подозреваемых найден и задержан.

В милиции отметили, что 32-летний задержанный не раз привлекался к уголовной ответственности за совершение схожих преступлений.

Ленинский районный суд Бишкека взял его под стражу в СИЗО-1 сроком на два месяца.