Главу Соцфонда Медера Ирсалиева на два месяца водворили в СИЗО ГКНБ

Ближайшие два месяца задержанный спецслужбами по факту поборов глава Соцфонда Медер Ирсалиев проведет в СИЗО ГКНБ. Решение 20 ноября принял Первомайский районный суд Бишкека. Таким образом, под стражей он будет находиться до 17 января 2021 года. Эту информацию 24.kg подтвердили собственные источники.

Фото из интернета. Глава Соцфонда Медер Ирсалиев

Медера Ирсалиева, напомним, задержали 19 ноября. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о систематических поборах с территориальных подразделений Соцфонда. 17 ноября сотрудники ГКНБ задержали его подчиненного — руководителя аппарата Соцфонда Акылбека Байдылдаева.