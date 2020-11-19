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Происшествия

Жуткая авария в районе Канта. В больнице скончался 13-летний мальчик

В больнице скончался 13-летний мальчик, который попал в ДТП на объездной. Об этом 24.kg сообщила координатор здравоохранения по Чуйской области Бактыгуль Мамытова.

По ее словам, ребенок умер сегодня. В территориальной больнице Иссык-Атинского района сейчас лечатся четверо пострадавших в жуткой аварии, один из них находится в реанимации.

Напомним, что авария случилась 18 ноября в районе Канта. По предварительным данным, водитель Honda Stepwgn пытался проехать на красный сигнал светофора. В этот момент в него врезался КамАЗ, который выехал на перекресток. В результате столкновения погибли три человека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/173724/
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