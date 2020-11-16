Toyota отлетела и зацепила три машины. В Бишкеке в ДТП пострадал один человек

В Бишкеке в результате ДТП пострадал один человек. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, авария произошла вчера примерно в 18.00 по улице Мамбетова. Водитель автомобиля Ravon ехал в восточную сторону и возле дома № 6/2 столкнулся с Toyota Camry. В результате столкновения последняя машина отлетела и зацепила Daewoo Nexia, Volkswagen Passat и Honda.

В ДТП пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу. Автомобили поставили на штрафстоянку. Назначены все необходимые экспертизы.