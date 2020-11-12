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Происшествия

Кыргызстанец на бетономешалке сбил ограничитель высоты. Балка раздавила Hyundai

Ограничитель высоты на Рублево-Успенском шоссе сбила бетономешалка, за рулем которой находился 54-летний уроженец Кыргызстана. Об этом сообщил сайт tsargrad.tv.

По его данным, балка обрушилась на дорогу и раздавила капот проезжавшей машины Hyundai. Сотрудники ГИБДД ограничили движение по шоссе в обе стороны.

Hyundai пострадал сильно — вся передняя часть автомобиля оказалась смята. Однако водитель травм не получил. Мужчина выбрался из машины через окно.

Как видно на кадрах, снятых видеорегистратором Hyundai, виновником аварии стал бетоносмеситель, который не подходил по габаритам для проезда по данной дороге. Несмотря на это, водитель бетономешалки решил попытать удачу и протиснуться через ограничитель высоты.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172666/
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