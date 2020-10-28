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Происшествия

Нарушал ПДД и транслировал это в Instagram. Водителя задержали

В Бишкеке задержали водителя, нарушившего ПДД несколько раз. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, водитель Mercedes-Benz неоднократно нарушил правила дорожного движения и транслировал это в прямом эфире в Instagram. Сотрудники УПСМ установили личность водителя, им оказался 24-летний У.М.

УПСМ
Фото УПСМ. В Бишкеке задержали водителя, нарушившего ПДД несколько раз
Составлено несколько протоколов по статьям Кодекса о нарушениях на 16 тысяч сомов. С мужчиной провели разъяснительную беседу. «В связи с этим УПСМ призывает водителей соблюдать правила дорожного движения», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171017/
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