Нарушал ПДД и транслировал это в Instagram. Водителя задержали

В Бишкеке задержали водителя, нарушившего ПДД несколько раз. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, водитель Mercedes-Benz неоднократно нарушил правила дорожного движения и транслировал это в прямом эфире в Instagram. Сотрудники УПСМ установили личность водителя, им оказался 24-летний У.М.

Фото УПСМ. В Бишкеке задержали водителя, нарушившего ПДД несколько раз

Составлено несколько протоколов по статьям Кодекса о нарушениях на 16 тысяч сомов. С мужчиной провели разъяснительную беседу. «В связи с этим УПСМ призывает водителей соблюдать правила дорожного движения», — проинформировали в ведомстве.