22:36
USD 80.64
EUR 95.30
RUB 1.05
Происшествия

Мужчина угнал машину в Балыкчи, чтобы поехать на южный берег Иссык-Куля

На Иссык-Куле за угон автомашины задержан человек без определенного места жительства. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 26 октября в дежурную часть обратился 39-летний житель Балыкчи. Он заявил, что примерно в 17.00 неизвестные угнали его «Фольксваген-Гольф 3», который был припаркован возле дома.

Уточняется, что спустя три часа инспекторы ОБДД остановили авто в селе Кызыл-Туу Тонского района. Задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 34-летний Н.Ж. без определенного места жительства.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 206 «Неправомерное завладение автомобилем или иным автомототранспортным средством и поездка на нем, независимо от цели завладения» УК КР. Начато досудебное производство.

Задержанный водворен в ИВС до избрания меры пресечения судом. Угнанная автомашина возвращена владельцу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/170905/
просмотров: 323
Версия для печати
Материалы по теме
За лето Иссык-Куль посетили 109 тысяч туристов из регионов Кыргызстана
Гражданам России на Иссык-Куле стали доступны бесплатные юридические услуги
В Иссык-Кульской больнице открыли новый инфекционный госпиталь
Выборы-2020. Стали известны результаты голосования в Иссык-Кульской области
В одном из пансионатов Иссык-Куля вырубают здоровые березы и тополя
Жертвы финансовых пирамид пожаловались на бездействие правоохранительных органов
На Иссык-Куле оштрафовали водителя автомобиля, который дрифтовал на берегу озера
444 километра за пять дней. Кыргызстанец пробежал вокруг Иссык-Куля
На Иссык-Куль отправили еще 400 медиков, которые работали в красных зонах
Экс-премьер отправился в велопробег вокруг Иссык-Куля: дистанция 440 километров
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке мальчик выбросился из&nbsp;окна многоэтажки из-за проблем с&nbsp;учебой В Бишкеке мальчик выбросился из окна многоэтажки из-за проблем с учебой
Сотрудники Соцфонда и&nbsp;ГНС скрыли от&nbsp;госбюджета больше 9&nbsp;миллиардов сомов Сотрудники Соцфонда и ГНС скрыли от госбюджета больше 9 миллиардов сомов
На&nbsp;границе вновь неспокойно. Пограничники стреляли в&nbsp;воздух На границе вновь неспокойно. Пограничники стреляли в воздух
Милиция Бишкека просит опознать тело. Осторожно, фото! Милиция Бишкека просит опознать тело. Осторожно, фото!
Бизнес
Оставайся на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;новой услугой &laquo;WhatsApp в&nbsp;роуминге&raquo; от&nbsp;MegaCom Оставайся на связи за границей с новой услугой «WhatsApp в роуминге» от MegaCom
Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с начала года!
Что такое гайморит? Что такое гайморит?
Специальная SIM-карта и&nbsp;тариф для охранных систем и&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройств от&nbsp;О! Специальная SIM-карта и тариф для охранных систем и «умных» устройств от О!
27 октября, вторник
22:25
В Кыргызстане в шестой раз отметят Всемирный день сбережений В Кыргызстане в шестой раз отметят Всемирный день сбере...
21:55
Ученые считают, что иммунитет к COVID-19 со временем ослабевает
21:41
Алмаз Мамбетов назначен управляющим делами президента и правительства
21:33
Аида Исмаилова освобождена от должности вице-премьер-министра
21:32
Мужчина угнал машину в Балыкчи, чтобы поехать на южный берег Иссык-Куля