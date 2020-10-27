Мужчина угнал машину в Балыкчи, чтобы поехать на южный берег Иссык-Куля

На Иссык-Куле за угон автомашины задержан человек без определенного места жительства. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 26 октября в дежурную часть обратился 39-летний житель Балыкчи. Он заявил, что примерно в 17.00 неизвестные угнали его «Фольксваген-Гольф 3», который был припаркован возле дома.

Уточняется, что спустя три часа инспекторы ОБДД остановили авто в селе Кызыл-Туу Тонского района. Задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 34-летний Н.Ж. без определенного места жительства.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 206 «Неправомерное завладение автомобилем или иным автомототранспортным средством и поездка на нем, независимо от цели завладения» УК КР. Начато досудебное производство.

Задержанный водворен в ИВС до избрания меры пресечения судом. Угнанная автомашина возвращена владельцу.