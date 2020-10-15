Пограничники задержали контрабанду золота на 10 миллионов сомов

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Чалдыбар-автодорожный» задержали груз без соответствующих документов на сумму свыше 10 миллионов 200 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

Уточняется, что на КПП прибыла автомашина Mersedes Benz Sprinter, направлявшаяся в Казахстан. Во время досмотра транспорта пограничники обнаружили в кабине водителя — гражданина Кыргызстана 27-летнего И. А. у. — сумку с 3 килограммами 648 граммами золотых изделий.

«Ювелирные изделия — серьги, кольца, браслеты, цепочки и кулоны — были упакованы в десять коробок и сложены в сумку, спрятанную под сиденьем. У водителя отсутствовали соответствующие документы на груз. По предварительной оценке, общая сумма задержанного товара составила 10 миллионов 214 тысяч 400 сомов», — добавили в ГПС.