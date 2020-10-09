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Сюжет: Беспорядки после выборов

Окровавленный мужчина на видео — предположительно, охранник Темира Сариева

В соцсетях распространяется видео окровавленного мужчины. Сообщается, что он получил травму во время беспорядков на площади Ала-Тоо.

Сообщается, что раненый — охранник бывшего премьер-министра Темира Сариева.

По предварительной информации, в голову попал камень. Сам Темир Сариев рассказал 24.kg, что его сотрудник тяжело ранен, он госпитализирован в больницу с травмой головы. По словам экс-премьера, пострадали также еще несколько его соратников.

Ранее также сообщалось, что травму получил Тилек Токтогазиев.  
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/168568/
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