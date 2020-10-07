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Сюжет: Беспорядки после выборов

На дружинников нападают и пытаются отнять автобусы. Они просят поддержки

На членов штаба добровольной народной дружины «Патриот» в Бишкеке нападают и пытаются отнять автобусы. Об этом 24.kg сообщил курирующий пресс-службы дружины Элан Абдыкеримов.

По его словам, в штабе катастрофически не хватает людей. «Защищайте свои дома, семьи и родных. Приходите в штаб. Вы сами видите, что агрессивных людей сейчас много. Нас бьют, угрожают, пытаются отнять наши автобусы. Но мы не сдаемся ради своих близких и жителей Бишкека. Приходите к нам, давайте объединяться», — сказал он.

Отметим, что ситуация в Бишкеке остается напряженной, митингуют сторонники экс-депутата Садыра Жапарова. Очевидцы публикуют видео, сообщая, что толпа движется в сторону госрезиденции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/167997/
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