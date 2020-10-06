Беспорядки в Бишкеке. Милиционер бросил камень в журналиста

Сотрудник правоохранительных органов бросил камень в журналиста Vesti.kg Эльдоса Казыбекова, когда тот снимал столкновения митингующих с силовиками. Об этом 24.kg сообщил сам корреспондент.

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По его словам, инцидент произошел на пересечении улиц Киевской и Панфилова.

«Справа выстроились в ряд милиционеры, слева — демонстранты. Я стоял ближе к митингующим, примерно в 150 метрах от них. Видя, что веду съемку, один из милиционеров отреагировал агрессивно и сказал, чтобы я ушел. Стал ему объяснять, что работаю в СМИ, но он кинул камень в мою сторону, но не попал», — рассказал Эльдос Казыбеков.

Журналист отметил, что возле площади Ала-Тоо уже другой милиционер замахнулся на него шумовой гранатой по той же причине.

Напомним, что накануне на акцию протеста вышли представители 11 политобъединений, не согласные с итогами голосования: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру». Они потребовали отменить итоги выборов и назначить новые.

Акция протеста переросла в столкновения с силами правопорядка. Есть раненые.