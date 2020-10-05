Разгон митинга в Бишкеке. В больницы продолжают поступать пострадавшие

В больницы продолжают поступать пострадавшие. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

По его данным, в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии по линии Центра экстренной медицины поступили четыре пострадавших с различными травмами.

В Национальный госпиталь по линии скорой медицинской помощи — 10 человек. В Городскую клиническую больницу № 1 поступили два пострадавших. Характер травм уточняется.

Ранее Минздрав сообщал о двух пострадавших силовиках. Их с сотрясением мозга доставили в больницу.

Ранен в ногу также депутат Жанар Акаев.

На акцию протеста вышли представители 11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру».