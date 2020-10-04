Выборы-2020. На кандидата Клару Сооронкулову совершено нападение в городе Ош

В Оше на лидера партии «Реформа» Клару Сооронкулову совершено нападение. Об этом 24.kg сообщила она сама.

По словам кандидата в депутаты, в южной столице творится беспредел — идет массовый подкуп голосов, наблюдатели не могут заявить о происходящих нарушениях.

«Мне сообщили, что на одном из участков идет подкуп голосов. Когда я приехала туда, представилась кандидатом в депутаты. Наблюдатели сидели в длинном коридоре и не видели ничего происходящего, возле урны стояла женщина, которой избиратели показывали свои бюллетени. Стала снимать все на видео, в этот момент подбежала председатель УИК Камалова, спросила, почему я не предупредила о своем визите. После подбежали еще три женщины, стали кричать на меня, затем подошел мужчина. Последний пытался вырвать у меня камеру. Меня просто спустили с лестницы. Боясь за свое здоровье, мне пришлось молча покинуть этот участок», — сказала Клара Сооронкулова.

Кандидат в депутаты также сообщила, что в Оше на каждом участке стоят молодые люди спортивного телосложения. «Здесь нет ни власти, ни милиции. Спокойно могут ударить и выгнать, везде все контролируют. Наблюдатели все запуганы, они не могут происходящее снимать на видео», — добавила Клара Сооронкулова.

Она отметила, что еще не написала заявление в милицию. Но собирается это сделать.