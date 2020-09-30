В милиции пытали беременную, но ГКНБ прекратил уголовное дело

Уголовное дело в отношении сотрудников УВД Оша, обвиняемых в применении пыток и незаконном задержании беременной Наргизы Раджаповой, прекращено. Об этом 24.kg сообщили юристы, представляющие интересы потерпевшей.

По их данным, такое постановление вынесло региональное управление ГКНБ. Прокуратура признала его обоснованным. Адвокаты намерены обжаловать это решение.

Ранее Наргиза Раджапова обратилась с заявлением в Коалицию против пыток и соответствующие органы. Она утверждает, что по надуманному обвинению в убийстве подполковника милиции службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД южной столицы Таирбека Уларова ее саму, а также мужа, брата и 17-летнего сына пытали милиционеры.

«Надевали целлофановый пакет, били руками и ногами, кололи иголки под ногти, изнасиловали пластиковой бутылкой из-под пива. Я была беременна двойней, но из-за пыток случился выкидыш», — говорится в заявлении.

Никто из виновных наказания так и не понес. Правозащитники намерены добиваться восстановления справедливости, отмечая, что дело по необоснованным причинам прекращают уже не в первый раз.