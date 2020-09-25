Залез в окно и украл драгоценности. В Бишкеке задержали подозреваемого в краже

В Бишкеке задержали подозреваемого в краже драгоценностей из жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции.

По ее данным, в милицию с заявлением обратилась жительница новостройки «Алтын-Ордо». Она рассказала, что неизвестный мужчина залез в ее дом через окно и украл два серебряных кольца, два жемчужных украшения, цепочку и браслет.

В результате следственных мероприятий правоохранительные органы задержали 25-летнего подозреваемого и передали его в УВД Октябрьского района.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина также пытался ограбить два других дома в жилмассиве «Алтын-Ордо».