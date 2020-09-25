09:38
USD 79.35
EUR 92.49
RUB 1.03
Происшествия

Залез в окно и украл драгоценности. В Бишкеке задержали подозреваемого в краже

В Бишкеке задержали подозреваемого в краже драгоценностей из жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции.

По ее данным, в милицию с заявлением обратилась жительница новостройки «Алтын-Ордо». Она рассказала, что неизвестный мужчина залез в ее дом через окно и украл два серебряных кольца, два жемчужных украшения, цепочку и браслет.

В результате следственных мероприятий правоохранительные органы задержали 25-летнего подозреваемого и передали его в УВД Октябрьского района.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина также пытался ограбить два других дома в жилмассиве «Алтын-Ордо».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/166350/
просмотров: 388
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке парень в футболке с логотипом партии «Кыргызстан» украл велосипед
В Караколе задержали женщину, укравшую золотые серьги за 16 тысяч сомов
В милиции рассказали подробности ограбления квартиры экс-вице-мэра
Укравших золото и наркотики милиционеров заключили под стражу на два месяца
В Москве задержали таксиста из Кыргызстана. Украл деньги у пассажирки
Пожар в студии KORU. Задержан 29-летний подозреваемый
В Бишкеке мужчина взял у знакомого деньги под бизнес и скрылся. Его задержали
Из частного сейфа неизвестные украли более 2 миллионов сомов. Они задержаны
В Ноокатском районе задержали подозреваемого в краже золота и 150 тысяч сомов
В Баткене 16-летний парень угнал машину и украл 195 тысяч сомов
Популярные новости
Выборы-2020. В&nbsp;Ошской области подрались кандидаты и&nbsp;сторонники Выборы-2020. В Ошской области подрались кандидаты и сторонники
В&nbsp;Иссык-Атинском районе произошла массовая драка. Шесть человек в&nbsp;больнице В Иссык-Атинском районе произошла массовая драка. Шесть человек в больнице
Финпол задержал начальника Ленинской налоговой за&nbsp;незаконную выдачу патентов Финпол задержал начальника Ленинской налоговой за незаконную выдачу патентов
Выборы-2020. После драки в&nbsp;Араване кандидатов двух партий вызвали на&nbsp;допрос Выборы-2020. После драки в Араване кандидатов двух партий вызвали на допрос
Бизнес
26&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; день открытых дверей в&nbsp;Harvard International School 26 сентября — день открытых дверей в Harvard International School
Теперь пополнить баланс номера&nbsp;О! можно в&nbsp;любой точке мира через СберБанк Онлайн Теперь пополнить баланс номера О! можно в любой точке мира через СберБанк Онлайн
Недовольны качеством телевизионного сигнала, количеством каналов и&nbsp;контентом? Недовольны качеством телевизионного сигнала, количеством каналов и контентом?
Эффективное устранение заложенности носа Эффективное устранение заложенности носа
25 сентября, пятница
09:26
Mедиков Кыргызстана уволили за привлечение внимания к опасным условиям труда Mедиков Кыргызстана уволили за привлечение внимания к о...
09:11
Выборы-2020. ЦИК отправила избирательные бюллетени в регионы
09:09
На конкурс цифровых решений в борьбе с COVID-19 подано восемь заявок
08:43
Залез в окно и украл драгоценности. В Бишкеке задержали подозреваемого в краже
08:41
Ош готов к отопительному сезону, отчитались чиновники
24 сентября, четверг
23:54
Samsung представил бюджетную версию смартфона Galaxy S20
23:23
Специалисты проверяют готовность электросетей к зиме