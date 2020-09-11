Обманул больше 200 таласцев. Милиция разыскивает подозреваемого в мошенничестве

В Кара-Бууринском районе разыскивается подозреваемый в мошенничестве Калыбек Мырзакулов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Таласской области.

Уточняется, что подозреваемый обещал трудоустроить людей в строительную фирму, брал деньги, но скрылся. По данным милиции, от мошеннических действий Калыбека Мырзакулова пострадали больше 200 граждан.

Особые приметы подозреваемого: имеет татуировку в виде ножа и тигра на правой руке, на лице с правой стороны есть родинка размером 3-4 сантиметра.

В УВД считают, что мужчина может представляться разными именами, в основном Калнур. Граждан, владеющих какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 0559119066, 0500567676.