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Происшествия

В Греции дотла сгорел крупнейший лагерь беженцев

Фото GETTY IMAGES. Пожар в лагере беженцев

Новый пожар на греческом острове Лесбос уничтожил остатки лагеря для беженцев «Мориа» — крупнейшего в Греции. Это второе возгорание: в результате первого пожара, в ночь со вторника на среду, лагерь сильно пострадал, сообщила Би-би-си.

Обошлось без жертв, однако некоторые мигранты отравились дымом. В лагере проживало около 13 тысяч человек из 70 стран, но большинство афганцы.

REUTERS
Фото REUTERS. После пожара беженцы остались без крова

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обвинил в случившемся беженцев. По его словам, они проявили недопустимую агрессию после того, как у 35 мигрантов выявили коронавирус. Власти утверждают, что задержали практически всех инфицированных мигрантов, которые пытались сбежать из карантина.

После пожара беженцам разрешили покинуть территорию лагеря, однако полиция перекрыла дороги, чтобы помешать им проникнуть в соседние населенные пункты.

REUTERS
Фото REUTERS. Тысячи людей остались без крова. Власти ищут для них временное укрытие

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал случившееся гуманитарной катастрофой и написал в «Твиттере» о необходимости распределить беженцев по странам ЕС, готовым их принять.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что знает о напряженности в отношениях между мигрантами и местным населением.

«Мы призываем проявить сдержанность и просим всех, кто находился в лагере, избегать лишних перемещений и оставаться на месте, пока не будет найдено временное решение», — сказано в его заявлении.

GETTY IMAGES
Фото GETTY IMAGES. Лагерь уничтожен полностью

Следователи рассматривают в числе других версию о поджоге, но доказательств пока нет.

Некоторые мигранты заявили Персидской службе Би-би-си, что все случилось после драк между обитателями лагеря и «греческими правыми», и показывали фото предметов, похожих на канистры.

Все могло произойти и естественным образом: на острове бушуют лесные пожары, раздуваемые сильным ветром.

Представитель организации «Врачи без границ» на Лесбосе Марко Сандроне в интервью Би-би-си назвал лагерь бомбой замедленного действия, которая, наконец, сработала.

GETTY IMAGES
Фото GETTY IMAGES. Причина пожара пока неизвестна
Беженцы находятся там, ожидая, когда власти рассмотрят их ходатайства о предоставлении убежища. Это долгая процедура.

Другие европейские страны, несмотря на уговоры ЕС, отказываются принимать их у себя.

Условия жизни в лагерях для мигрантов на греческих островах постоянно критикуют правозащитники. В апреле организация Human Rights Watch указывала, что переполненные лагеря легко могут стать рассадниками коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/164670/
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