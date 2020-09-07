В Бишкеке на бульваре Эркиндик повесился мужчина. Об этом 24.kg сообщили в УВД Первомайского района.

Уточняется, что звонок в милицию о найденном трупе поступил 4 сентября примерно в пять утра.

«На месте милиция обнаружила труп мужчины европейской внешности. Мужчина повесился на дереве. Личность скончавшегося установлена, им является 24-летний М.М. При внешнем осмотре каких-либо признаков телесных повреждений и следов насильственной смерти не обнаружено. Факт зарегистрирован в ЕРПП, назначены судебно-медицинские экспертизы», — сообщили в УВД.