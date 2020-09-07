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Происшествия

В Бишкеке на бульваре Эркиндик повесился мужчина

В Бишкеке на бульваре Эркиндик повесился мужчина. Об этом 24.kg сообщили в УВД Первомайского района.

Уточняется, что звонок в милицию о найденном трупе поступил 4 сентября примерно в пять утра.

«На месте милиция обнаружила труп мужчины европейской внешности. Мужчина повесился на дереве. Личность скончавшегося установлена, им является 24-летний М.М. При внешнем осмотре каких-либо признаков телесных повреждений и следов насильственной смерти не обнаружено. Факт зарегистрирован в ЕРПП, назначены судебно-медицинские экспертизы», — сообщили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/164262/
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