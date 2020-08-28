В Иссык-Кульском районе на пешеходном переходе сбили двух отдыхающих

В селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульского района на пешеходном переходе под колесами иномарки оказались двое отдыхающих.

По словам очевидцев, парень с девушкой переходили проезжую часть по зебре, когда в них влетела легковушка. Удар был сильным. Оба пострадавших отлетели на несколько метров.

Случайные прохожие до приезда скорой пытались оказать потерпевшим первую помощь.

По предварительным данным, оба пешехода в результате автонаезда получили серьезные травмы. В момент приезда медиков девушка находилась без сознания.

Виновник ДТП остался на месте происшествия до приезда сотрудников правоохранительных органов. Следственные органы начали предварительное расследование.