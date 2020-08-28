В Иссык-Кульском районе на пешеходном переходе сбили двух отдыхающих

В селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульского района на пешеходном переходе под колесами иномарки оказались двое отдыхающих.
По словам очевидцев, парень с девушкой переходили проезжую часть по зебре, когда в них влетела легковушка. Удар был сильным. Оба пострадавших отлетели на несколько метров.
Случайные прохожие до приезда скорой пытались оказать потерпевшим первую помощь.
Виновник ДТП остался на месте происшествия до приезда сотрудников правоохранительных органов. Следственные органы начали предварительное расследование.