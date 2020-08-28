В Бишкеке водитель авто врезался в дерево. Один из пассажиров погиб на месте

В Бишкеке в результате ДТП погиб 22-летний мужчина. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, ДТП произошло сегодня примерно в 01.00 на улице 7 Апреля возле бара «Перцы».

«20-летний водитель Honda Fit ехал с юга на север, не доезжая до улицы Кыдыкеева, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в дерево. В результате аварии машина перевернулась, 22-летний пассажир скончался на месте. Водителя и двух других пассажиров доставили в БНИЦТиО с травмами», — проинформировали в ведомстве.