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Происшествия

В Бишкеке водитель авто врезался в дерево. Один из пассажиров погиб на месте

В Бишкеке в результате ДТП погиб 22-летний мужчина. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, ДТП произошло сегодня примерно в 01.00 на улице 7 Апреля возле бара «Перцы».

«20-летний водитель Honda Fit ехал с юга на север, не доезжая до улицы Кыдыкеева, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в дерево. В результате аварии машина перевернулась, 22-летний пассажир скончался на месте. Водителя и двух других пассажиров доставили в БНИЦТиО с травмами», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/163472/
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