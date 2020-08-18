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Происшествия

На трассе Бишкек — Ош повесился мужчина. Родные отказались от вскрытия

На трассе Бишкек — Ош повесился мужчина. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что 17 августа в милицию города Кара-Куля поступило сообщение о том, что на обочине трассы на дереве повесился мужчина.

«Выехавшая на место оперативно-следственная группа выяснила, что мужчина повесился на дереве на участке Кок-Бел. Телесный осмотр показал, что на трупе нет признаков насильственной смерти. Личность скончавшегося установлена — им является 53-летний житель Токтогульского района Ю.Ш. Родственники умершего отказались от проведения судебно-медицинской экспертизы», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/162813/
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