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Происшествия

Пожар в студии KORU. Задержан 29-летний подозреваемый

Сотрудники патрульной службы в Бишкеке задержали мужчину, который подозревается в поджоге художественной студии KORU и краже. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, ранее в милицию поступило заявление, в котором указано,  что в ночь с 16 на 17 августа неизвестный разбил окно одной из сети быстрого питания «Бир Эки», расположенной на проспекте Чуй, и украл телефон стоимостью 15 тысяч сомов.

В результате поисков милиционеры задержали Б.В. 1991 года рождения.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР.

В УПСМ уточняют, что мужчина также подозревается в поджоге художественной студии KORU.

«На данный момент гражданин подозревается в совершении двух преступлений и находится в ИВС Ленинского района», — рассказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/162749/
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