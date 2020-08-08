Борца Муслима Евлоева не оказалось среди убитых в Ингушетии боевиков

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), силовики в ходе контртеррористической операции в Назрани и Малгобекском районе Ингушетии ликвидировали двоих бандитов, одного задержали. Они намеревались совершить несколько преступлений террористической направленности в республике.

Как ранее сообщал источник в правоохранительных органах, среди ликвидированных мог быть уроженец региона Муслим Евлоев, который выступал за сборную Кыргызстана по вольной борьбе.

По словам собеседника агентства, Муслим Евлоев, по предварительным данным, сбежал. Задержан его родственник.

Источник отметил, что спецоперация проводилась в рамках расследования уголовного дела об убийстве сотрудника Росгвардии на прошлой неделе.