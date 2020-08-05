ДТП в Ак-Суу. Оба водителя госпитализированы

Две легковые машины столкнулись в Ак-Суйском районе. В результате ДТП оба водителя госпитализированы в районную больницу. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

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По его данным, мужчины получили различные травмы, их состояние стабильное.

«18-летний житель села Теплоключенка на Volkswagen Vento столкнулся с KIA Rio под управлением 40-летнего жителя села Талды-Суу. Факт зарегистрирован в электронном журнале информации. Назначены все экспертизы», — проинформировали в ведомстве.